Nou pas cap a la normalització de la covid. El Consell Interterritorial de Salut ha acordat que els aforaments en les competicions esportives de la Lliga Nacional de Futbol Professional, la Lliga de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) i altres esdeveniments esportius recuperin el cent per cent tant en recintes oberts com en poliesportius tancats. L’acord serà vigent fins que un eventual nou acord del Consell Interterritorial, en funció de com evolucioni la incidència de la covid, faci marxa enrere a aquestes mesures, una cosa que de moment no està previst.

A més, el Govern i les autonomies han decidit permetre tant el consum d’aliments i begudes com la venda sempre que es garanteixi la sectorització dels llocs de venda en els recintes esmentats i que no es produeixin aglomeracions. A més, es permet el consum d’aliments i begudes, a través d’un sistema itinerant o portat per ells mateixos, quan el públic es mantingui al seu seient. La decisió té lloc quan la incidència de la covid es manté en fase d’estabilització entorn de 400 casos per 100.000 habitants a 14 dies, cosa que implica un nivell baix de pressió hospitalària, amb una ocupació mitjana del 6% en planta i 3,7% en les ucis. Per això, la Comissió de Salut Pública, que reuneix el Govern i les Comunitats, va acordar dimarts fer un nou pas cap a la ‘gripalització’ del coronavirus i que els casos lleus i asimptomàtics, així com els contactes estrets, no es comptabilitzin ni guardin aïllament.