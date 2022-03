El Bàsquet Girona té l’opció de fer aquest vespre el salt més important de la temporada a la classificació. Un triomf contra el Juaristi, en el duel pendent de finals de gener que avui es recupera, impulsaria el bloc de Jordi Sargatal fins el cinquè lloc en solitari amb 14 victòries i 11 derrotes quan només quedaran 9 jornades per acabar la fase regular de la LEB Or. Seria un pas més cap a consolidar-se en posicions de play-off i, a més a més, fer-ho en una posició que pugui garantir el factor pista i un rival assequible. Segons va explicar Marc Gasol ahir «si traiem el màxim rendiment dels jugadors estic segur que obtindrem els objectius que tothom té al cap perquè tenim potencial», i va tornar a fer una crida per engrescar Fontajau: «estem contents i agraïts per com respon l’afició, volem que s’ho passin bé i marxin orgullosos. M’agrada veure tants nens i joves a la grada i encara que demà (avui) l’horari no és el millor, esperem que ens segueixin donant suport».

El duel amb el Juaristi correpon a la primera jornada de la segona volta, ajornat a finals de gener per un brot de Covid-19 a l’equip basc. Això vol dir que Urtasun serà baixa al Bàsquet Girona perquè en aquell moment encara no havia fitxat. Jordi Sargatal també tindrà la baixa per lesió de Gerard Sevillano. El tècnic apunta que el d’aquest vespre «no és un partit trampa, però vindrem de jugar fa 72 hores i al davant tindrem un rival que va perdre de molts amb el Prat i estarà ferit». En aquest sentit considera que «veure’ns cinquens a la classificació és un repte que volem visualitzar, però perquè l’objectiu és intentar ser millors encara partit i la conseqüència d’això serà que escalem posicions». El tècnic del Bàsquet Girona destacava que el Juaristi «és un equip jove, que fa temps que juga junt, i haurem de començar molt bé el partit, des de la duresa, atacant els seus jugadors importants, com Menno Dijkstra (exjugador del Girona l’últim any a LEB Plata), i evitant que els seus tiradors se sentin còmodes». Per al Girona aquesta és una setmana amb dos partits, i tots dos a casa, perquè diumenge arribarà el Gipuzkoa, en una nova oportunitat per seguir fent camí cap als play-off. Els gironins viuen la millor ratxa de la temporada després de guanyar vuit dels últims nou partits (només han cedit amb el líder, Granada). Gasol deia sobre això que «l’equip està en la bona línia, queda molta feina per fer, però estem disposats a assolir reptes».