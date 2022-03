L’Spar Girona no estarà sol a la Copa de la Reina. Entre els abonaments que s’han venut i les localitats de les quals disposa el club, més de 300 seguidors donaran suport a l’equip d’Alfred Julbe al pavelló la Fonteta de València. El conjunt gironí és el vigent campió de la Copa de la Reina, després d’aixecar el títol per primer cop l’any passat en una edició que també va tenir la Fonteta com a escenari de joc. El Movistar Estudiantes serà el primer rival als quarts de final.