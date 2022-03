El Barça fa un pas enrere en el fitxatge pretès d’Erling Haaland. Un pas enrere o al costat, al veure que no pot abordar el cost de l’operació per contractar el davanter noruec del Borussia de Dortmund. El Barça no té prou diners i no vol gastar ni ho considera prudent, segons sosté ara Joan Laporta, el president, després de conèixer les xifres de primera mà i calcular el cost del dispendi.

«No farem cap operació que posi en risc la institució», ha dit Laporta després de disfrutar de la victòria de lliga de l’equip femení. Ha repetit la mateixa frase que va pronunciar el 8 d’agost quan va haver d’acomiadar Lionel Messi. Ara es referia al fitxatge de Haaland- fa uns mesos, com aquesta vegada, el dirigent llançava una gerra d’aigua freda després de fomentar la il·lusió per l’intent blaugrana de reforçar-se amb el golejador noruec. Igual que quan pregonava que convenceria Messi per renovar amb un rostit. Preus de Dembelé, Coutinho i Griezmann «Encara que la nostra economia estigués millor, no hauríem de fer segons quines operacions», repetia Laporta, en unes declaracions a TV3. El màxim responsable de l’entitat creu arribat el moment de «posar criteri i certa racionalitat al món del futbol». El Barça, insinuava així Laporta, no s’ha d’embotellar en adquisicions d’impagable volum econòmic com les que va efectuar amb Ousmane Dembélé, Philippe Cutinho i Antoine Griezmann, que van superar, totes elles, els 130 milions d’euros. El fitxatge d’Haaland, entre el pagament del fitxatge al Borussia Dortmund, les comissions que presumptament reclama l’agent del jugador i la fitxa del futbolista disparen els costos cap a quantitats semblants.