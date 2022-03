L'exjugador del Girona Marc Gual és nou jugador del Jagiellonii Białystok polonès després d'abandonar el Dnipro-1 de la Primera Divisió ucraïnesa. L'atacant va haver de deixar el club d'Ucraïna i el païs poques hores després que comencés la invasió per part de Rússia. En una piulada realitzada en el seu compte personal de Twitter, Gual ha exposat que està "preparat per a començar aquesta nova etapa". A més, agraeix el "Jagiellonii Białystok per aquesta oportunitat. Espero donar moltes alegries a l'afició".

Preparado para empezar una nueva etapa, muchas gracias @Jagiellonia1920 por esta oportunidad. Espero que tanto yo como el equipo podamos dar muchas alegrias a la afición.



Tambien un fuerte abrazo para mis amigos y compañeros del @clubdnipro1, espero reencontrarnos muy pronto. pic.twitter.com/4cA6zkeGJF — Marc Gual (@m_gual) 23 de marzo de 2022 Per acabar, Gual ha volgut donar un missatge de suport als seus excompanys del Dnipro-1. "Envio una abraçada molt forta pels meus amics del Dnipro-1. Espero retrobar-nos molt aviat". El davanter va arribar a la disciplina del Girona la temporada 2019-2020 provinent del Sevilla en qualitat de cedit. Amb el conjunt de Montilivi no va quallar unes bones actuacions amb qui va disputar 22 partits i va anotar 6 gols abans de recalar al Reial Madrid Castella a mitja temporada.