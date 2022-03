«Trist i enfonsat» està Rafa Nadal després de conèixer de primera mà que pateix una fissura d’estrès del tercer arc costal esquerre. Un problema que va aparèixer dissabte, durant les semifinals del torneig d’Indian Wells contra Carlos Alcaraz. El resultat, és que s’ha d’estar entre quatre i sis setmanes sense poder jugar. Arribat fa res dels Estats Units, ahir va ser visitat a Barcelona pel doctor Ángel Ruiz-Cotorro, que va determinar quina és la lesió.

«No són bones notícies i no m’esperava això. Estic enfonsat i trist perquè després del bon inici de temporada que he tingut, arribava a una part molt important de l’any amb bones sensacions i resultats. Però sempre he tingut aquest esperit de lluita i superació i el que sí faré és tenir paciència i treballar dur», escrivia Nadal a les xarxes socials. L’actual número 3 del món veu interrompuda ara la seva preparació per a la terra batuda. A l’agenda hi havia els torneigs de Montecarlo, Barcelona, Roma i el Roland Garros, previst a finals de maig i on està per veure com hi arribarà.