La tenista de Begur Paula Badosa podria pujar una posició -fins a la cinquena- al rànquing després de l'anunci de retirament de la número 1 Ashleigh Barty. L'australiana de 25 anys va sorprendre el món del tenis amb una publicació en el seu compte oficial d'Instagram on anunciava el seu adeu d'aquest esport. "Avui és un dia difícil i ple d'emocions per a mi. No estava segura de com fer això. Però, ara estic contenta i llesta per prendre la decisió".

La notícia, que la fa pública setmanes després de convertir-se en la primera guanyadora local de l'Obert d'Austràlia en 44 anys d'història, podria afectar a la gironina Paula Badosa. En la darrera actualització del rànquing WTA realitzada avui mateix, la gironina ha pujat una posició per convertir-se en la sisena millor tenista del moment. Això no obstant, l'adeu de l'australiana podria suposar que Badosa es col·loqués cinquena, encara una posició per sota de la seva millor posició (4ª) assolida el 21 de febrer d'aquest any.

L'entorn de la tenista ha valorat per aquest diari que "fins que Barty no estigui oficialment retirada no serà exclosa del rànquing WTA. Per fer-ho possible s'han de completar uns documents burocràtics interns. Ara mateix desconec quan succeirà, però podria ser aviat".

Ara mateix, Badosa es troba a Miami on participarà en l'Obert de la ciutat de Florida. El seu debut serà demà a les 3 del migdia on farà parella amb la bielorussa Aryna Sabalenka per enfrontar-se a la parella formada per Anna Danilina i Beatriz Haddad. A més, el seu nom també està inclòs en el quadre individual on s'estrenarà contra la guanyadora del duel entre Laura Siegemund i Marie Bouzkova. Un bon resultat en aquest torneig, podria permetre a la gironina escalar posicions en el rànquing WTA fins a col·locar-se tercera.