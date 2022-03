La selecció albanesa de futbol està concentrada aquests dies a les instal·lacions de Royalverd (La Vall d’en Bas) per preparar el partit amistós d’aquest dissabte davant Espanya a l’RCDE Stadium (19.45 h), aprofitant les aturades FIFA. Es tracta del primer cop que el Trainning Center Royalverd acull una selecció internacional.

«Ens van oferir l’oportunitat de poder-los atendre i s’hi estaran tota la setmana. Malgrat el temps, han pogut entrenar. Hauríem preferit que la climatologia fos una altra, però estan acostumats a aquest acostumats a la pluja i no ho troben tan estrany», va comentar el gerent de l’empresa Royalverd, Eudald Morera, en declaracions a Ràdio Olot.

«Hem estat a punt d’acollir la selecció anglesa i també de Polònia. Grans seleccions s’han interessat per nosaltres, però a la Garrotxa tenim un handicap: No tenim suficients places hoteleres. És un dels reptes que tenim. Les instal·lacions són suficients per als equips respecte al gimnàs, els vestidors, terrenys de joc..., però segons quin tipus de selecció necessita entre 60 i 70 habitacions», va afegir Morera. En aquest sentit, Royalverd va mantenir converses amb les seleccions anglesa i polonesa però la seva estada a la Garrotxa no ha estat possible per la poca capacitat que tenen els hotels de la comarca.

No obstant això, les instal·lacions de Royalverd i l’hotel Vall d’en Bas s’ajusten a les necessitats de la selecció albanesa. L’equip va arribar dilluns passat i s’hi entrenarà durant tota la setmana per preparar el partit d’aquest dissabte davant la selecció espanyola. Els de Luis Enrique són favorits contra els balcànics.