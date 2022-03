Joan Laporta ho ha tornat a fer. En el seu primer mandat com a president del Barça va anunciar un acord de col·laboració amb l’Unicef perquè el club lluís el logotip a la samarreta del primer equip masculí a més de donar d’1,5 a 2 milions d’euros anuals per recolzar programes perquè els nens vulnerables del Brasil, la Xina, Ghana i Sud-àfrica poguessin accedir a l’educació física, a l’esport i al joc.

Els primers detalls de l’acord

Aquest dijous al matí el club blaugrana, en una nota informativa als mitjans de comunicació, ha anunciat que a partir de l’1 de juliol de 2022 el logo d’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) lluirà a la samarreta dels primers equips masculí i femení i a l’equip Fundació Barça Genuine (a la part posterior, a sota del número).

No és l’únic acord al qual s’ha arribat, ja que el Barça també aportarà 400.000 euros en metàl·lic per invertir en diferents projectes (100.000 euros per projecte i un per continent), a més d’una dotació valorada en 100.000 euros per temporada en material esportiu i de marxandatge del club.

Un Barça compromès socialment

Una de les prioritats que Joan Laporta va definir per a aquesta nova etapa al capdavant del club va ser centrar-se en el problema dels refugiats, un dels més greus en l’actualitat amb més de 82,4 milions de persones refugiades o desplaçades segons dades d’ACNUR. Unes estadístiques que des de fa unes setmanes s’han vist agreujades pel conflicte a Ucraïna.

Com va fer el 2003, el president del club blaugrana torna a posicionar l’emblema ‘Més que un club’ en el primer pla demostrant el compromís social d’una entitat que, malgrat viure una situació econòmica límit, no descuida la responsabilitat social.