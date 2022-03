El Bàsquet Girona va sumar el novè triomf (85-73) en deu partits anit a Fontajau i es va situar cinquè a la LEB Or. La millor classificació de l’equip en tota la temporada, que el confirma com a clar candidat al play-off, no va coincidir però amb la millor versió de joc, tot i que pel marcador final pugui semblar el contrari. El Juaristi, que venia de perdre amb claredat contra el Prat i està en zona de descens, va fer ennuegar per moments el bloc de Jordi Sargatal, que no va començar a respirar tranquil fins que va marxar d’onze (58-47) a 3:47 per acabar el tercer quart gràcies a un triple de Franch. El Girona va afegit a les baixes d’Urtasun i Sevillano, ja conegudes, la de Jawara, amb problemes físics.

No feia pinta que la nit hagués de dur gaires maldecaps al Bàsquet Girona quan a 3.41 per acabar el primer quart una esmaixada d’Èric Vila donava un màxim avantatge de 10 punts als locals (16-6), que a més, estaven especialment encertats en el triple amb un 3/4. Però el panorama va canviar de la nit al dia. El Juaristi, amb tres triples pràcticament seguits de Hanzlik, Royo i Seoane es va posar en un tres i no res de nou dins del partit (18-17) i el temps mort que va demanar Jordi Sargatal a un minut pel final del parcial va servir, almenys, per contenir la ferida (22-17). Un triple de Cissoko a cinc minuts del descans va posar per primer cop per davant els bascos, més enllà del testimonial 0-2, i el Girona no trobava arguments per desfer-se del rival. Ja va ser prou poder marxar al descans manant de dos (38-36), amb una sorprenent estadística de Marc Gasol valorant -1, sense anotar, en gairebé 10 minuts de joc. Col·lapsat per la defensa del Juaristi, no ho va fer fins l’inici del tercer quart.

El partit es va acabar fent llarg al Juaristi, i el Girona va començar a trobar un equilibri entre el joc interior i exterior que li va permetre obrir forat. Un triple de Vecvagars, que va firmar un dels seus millors partits a Girona, obria una primera escletxa (48-43), que ampliaria Franch també des de 6’75 (58-47) i mantindria des de la distància Delgado (61-50) i més tard amb una acrobàtica penetració (65-55). Aquest tercer quart es va tancar al final 8 amunt (65-57). Calia sentenciar.

Aquí va ser on el Bàsquet Girona va tirar de veterania. Entre Franch, Gasol i Sàbat van donar un màxim avantatge de 13 punts a l’equip a 7.30 pel final (73-60) i la catorzena victòria de la temporada ja es veia més a prop. El base de Llagostera va fer el triple del 78-63 amb encara cinc minuts per jugar i aleshores sí, el triomf ja no va perillar. El Girona va arribar a dominar de 19 (82-63, 85-66) i va acabar guanyant de 12 (85-73), per celebrar una nova victòria i el cinquè lloc a la classificació de la LEB Or.