Un cop quedi enllestida la Copa de la Reina, que avui aixeca el teló i allargarà l’emoció fins el proper diumenge, la Lliga Femenina encararà la recta final per definir les seves posicions, tot esperant el play-off, que donarà el tret de sortida al tram final del mes vinent. Tampoc falta massa perquè això passa i l’Spar Girona encara té uns quants compromisos per davant. Li espera un ruix final d’infart a l’equip que dirigeix Alfred Julbe. El calendari no donarà treva, sobretot després que s’hi hagin hagut de col·locar de nou tots aquells duels que en el seu dia es van haver d’ajornar per diferents circumstàncies. Així doncs, del 31 d’aquest mateix mes de març fins el 17 d’abril, quan s’acabi la temporada regular, el gruix de partits serà important.

De moment, en aquest període, és a dir en només 18 dies, hi ha confirmats set enfrontaments. Se n’hi ha de sumar un mes perquè encara no hi ha data per al Gernika-Spar Girona, que s’havia de disputar el cap de setmana del 19 i 20 de març, però que va haver-se d’aplaçar pel tercer i definitiu matx dels quarts de final de l’Eurolliga a Salamanca. Veient quin és el panorama, i tenint en compte que Perfumerías Avenida, per exemple, ha d’afrontar un escenari similar, els clubs implicats tenen la intenció de proposar a la Federació que s’endarrereixi una setmana l’inici del play-off, fixat ara pel 21 d’abril. Si això s’acaba produint hi haurà uns dies més per davant per disputar els partits que siguin necessaris. I és aquí on se situaria la visita a Gernika.

De moment, el que sí està confirmat és que un cop passada la Copa, l’Uni s’hi posarà de nou a la Lliga el 31 de març rebent el Campus Promete (20h), abans de jugar amb l’Estudiantes el 3 d’abril (18h), també a Fontajau. El 6, es recuperarà el matx amb el Cadi-La Seu, de nou a Fontajau i a partir d’un quart de nou del vespre. El diumenge de Rams, el 10, toca jugar a Saragossa (12:15). Contra el Baxi Ferrol, a casa, havia de ser el 13 però segurament s’avançarà al 12. Perquè el 15, el divendres Sant, s’ha col·locat el partit amb el Perfumerías Avenida (18h). La Lliga regular s’hauria de tancar llavors dos dies més tard, el 17, a les vuit del vespre. Caldrà veure quan arriba el Gernika-Spar Girona i si es donen uns dies més de marge. Almenys, per respirar una mica.