El Barcelona ha anunciat a través d'un comunicat oficial que el logo d'UNICEF desapareixerà de la part posterior de les samarretes de partit del primer equip masculí i femení a partir del pròxim 1 de juliol. En substitució de l'ONG, el club blaugrana ha comunicat que durà el logo de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR-UNHCR) a través d'un acord que ha signat l'organització juntament amb el seu Comitè Espanyol i amb la Fundació FC Barcelona.

Más que un club. El @FCBarcelona_es está #ConLosRefugiados 💙



Continuando con su tradición de apoyar a la @UN, el FC Barcelona se asociará con ACNUR durante las próximas cuatro temporadas para ayudar a los menores refugiados a través del deporte ⚽



🔗 https://t.co/apx9d1GQSf pic.twitter.com/3QKJDcxeru — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 de marzo de 2022

El nou pacte, que entrarà en vigència l'1 de juliol d'aquest mateix any, durarà un total de quatre temporades i comportarà una aportació en metàl·lic de 400.000 euros per a projectes. Aquesta quantia es dividirà en quatre parts de 100.000 euros que aniran destinades a un projecte i continent en concret. A més, des del club blaugrana es farà una donació de material esportiu i "gadgets" valorada en 100.000 euros per temporada, més els coneixements dels tècnics especialistes en metodologia esportiva.