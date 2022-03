Només un dia després de fer oficial la destitució de Luis García, el Mallorca anunciava la contractació del mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador fins al final de temporada. De 63 anys, el tècnic té experiència a la Lliga, on hi ha entrenat l’Osasuna, Atlètic de Madrid, Saragossa, Espanyol i Leganés.