No va ser un partit plàcid ni tampoc el Bàsquet Girona va necessitar la seva millor versió. Malgrat tot, dimecres es va desempallegar del Juaristi a Fontajau (85-73) tot confirmant quines són les seves intencions. Amb nou victòries en les últimes deu actuacions, aquest equip està disposat al que sigui necessari per fer el play-off d’ascens. Això de navegar per la part baixa sense massa rumb ja és història, com també una irregularitat alarmant que convertia cada compromís en una autèntica ruleta russa. Jordi Sargatal ha tocat la tecla correcta i l’arribada i conseqüent adaptació de jugadors com Marc Gasol, Maxi Fjellerup i Txemi Urtasin s’ha traduït en el salt de qualitat necessari per mirar cap amunt. Guanyar l’últim aplaçat que quedava per resoldre ha situat els gironins en una còmoda cinquena posició, millorant un balanç que ja era positiu: 14-11. I ara què? Arribats a aquest punt, i amb encara jornades per davant, consolidar aquest escenari, el de disputar una promoció per pujar, és el gran objectiu i ningú se n’amaga. Ara bé, el camí que hi ha per davant no serà pas un passeig. Ja no pas parlant d’un hipotètic play-off, sinó de la mateixa lliga regular. Perquè les nou jornades restants estan farcides de rivals directes que busquen el mateix: estar a dalt.

A l’ACB, i de manera directa, només hi pujarà el primer. Ara per ara, una utopia a Fontajau. El Granada ha guanyat 20 partits i n’ha perdut 4. No sembla que hagi d’afluixar. I si ho fa, segon ho és l’Estudiantes, amb un promig similar: 19-5. Gens lluny s’hi troba el Força Lleida, amb 18-6. El lideratge, si la tònica és la mateixa, és cosa d’aquest trident. Per tant, molt més assequible, o almenys accessible, és la possibilitat de fer la promoció per decidir la segona vacant que hi haurà a la màxima categoria. Se la jugaran fins a vuit equips. Del segon al novè. Tot està ara per ara molt apretat i ni de bon tros estan les places definides. Tampoc pel Bàsquet Girona, que té precisament aquesta novena plaça molt a prop: TAU Castelló (13-12). Per tant, no val a badar.

Començant per diumenge, en la primera de les nou finals que resten perquè s’acabi la temporada regular. L’avantatge, és que el conjunt de Jordi Saragatal en jugarà més a Fontajau (5) que no pas a domicili (4). Ara bé, la majoria dels rivals estan situats a la part alta de la classificació. És a dir, que també tenen el play-off, o fins i tot l’ascens directe, entre cella i cella. No és el cas del Gipuzkoa, l’obstacle a superar aquest cap de setmana. Ni tampoc l’Osca i el Palma, als quals tocarà visitar-los i que, ara mateix, ocupen els dos últims llocs de la classificació. Potser tampoc el Melilla, que és dotzè, tot i que tampoc està massa lluny de la promoció.

No pas aquests quatre, tot i que sí amb la resta. El 10 d’abril, a partir de les 6 de la tarda, primer test d’alçada. Toca rebre el Palència, quart classificat (16-9). El següent parit a casa, el 24 d’abril amb l’Oviedo, el desè (13-11), i en idèntic horari. Fontajau repetirà com a escenari el primer de maig, en el derbi amb el Força Lleida, ara per ara el tercer (18-6). També a les sis. L’últim enfrontament a casa abans de l’esperat play-off, si aquest acaba arribant, és dels que fan patxoca: un Bàsquet Girona-Estudiantes (segon amb 19-5) el 13 de maig a les 9 de la nit. Això, abans de visitar l’Alacant, setè (13-12) i un altre conjunt que vol fer la promoció.

Jawara i Sevillano, dubte

Dimecres, contra el Juaristi, ni Jawara ni tampoc Sevillano van poder jugar per culpa d’unes molèsties. Ara per ara, tots dos jugadors són dubte pel partit de diumenge amb el Gipuzkoa. Depenent de quina sigui la seva evolució, arribaran a temps per vestir-se de curt o hauran d’esperar alguns dies més per estar disponibles.