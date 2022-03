L'Uni ja és a les semifinals de la Copa, on l'espera el guanyador del València-Saragossa d'aquesta nit. El campió té fam i moltes ganes de revalidar el títol. Es va escapar l'Eurolliga a Salamanca, però encara hi ha dues competicions en joc i l'Spar Girona és candidat a tot. Ho ha demostrat aquesta tarda a València amb una autèntica exhibició de bàsquet contra l'Estudiantes (89-41), que ha quedat literalment atropellat per l'equip d'Alfred Julbe. L'eliminatòria de quarts de final no ha existit i si ahir tant l'Avenida com el Gernika van haver de suar per accedir a les semifinals davant de l'IDK i el Cadí, respectivament, avui el partit de l'Uni no ha tingut història. I si n'ha tinguda, ha estat la d'una autèntica aniquilació. Les gironines han marxat al descans guanyant de 36 (56-20) i només començar el tercer quart han arribat a dominar de 40 (60-20). Tot sortia bé a l'equip de Julbe, encertat com feia dies que no es veia des de la distància (9/19 triples al descans), i amb un balanç defensiu que li permetia afartar-se de recuperar pilotes i rebots.

L'Estudiantes, que ve a Girona el 3 d'abril en partit de Lliga, ha resistit poc més de 5 minuts. Per què a partir del 19-12, l'Uni ha firmat un parcial brutal de 24-0 que ha deixat sense resposta l'equip madrileny. "No estem fent res, noies, posem-nos a treballar", s'esgargamellava des de la banqueta en un temps mort el tècnic de l'Estudiantes, Alberto Ortego, sense aconseguir la reacció que esperava. Així del 19-12 s'ha passat al 43-12 amb un triple d'Eldebrink, que Espín ha respost per trencar el demolidor parcial (43-15). Eldebrink, molt inspirada, comandava l'atac de l'Uni, amb la col·laboració a dins d'una poderosa Reisingerova, i la bona feina de Gardner, Burke, Mendy i companyia. Al descans el resultat ja era d'escàndol (56-20) i l'Uni ha seguit amb el peu a fons en la represa, arribant a dominar de 42 (70-28, 75-33) al tercer quart. Julbe s'ha pogut permetre el luxe de no carregar les seves jugadores pensant en les semifinals de demà i, tot i això, l'equip gironí ha arribat a dominar de 48 (89-41) després d'un triple d'Onyenwere, el marcador final del partit. Mendy, que sortia de la lesió, i Onyenwere, que no estava inscrita a l'Eurolliga, amb 20 minuts, han estat les que més han jugat. Palau ha estat en pista 10 minuts. Les màximes anotadores de l'Spar Girona han sigut Eldebrink (16), Mendy (13) i Reisingerova i Onyenwere (11).