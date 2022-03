Amb l’eliminació de l’Eurolliga païda, l’Uni ha passat plana i encara amb tota la il·lusió del món el nou repte que té al davant: la Copa de la Reina. Un torneig intens, engrescador i del qual n’és el vigent campió gràcies al triomf de la temporada passada a València contra les amfitriones (72-62). L’expedició gironina va sortir ahir cap a la capital del Túria, que enguany torna a ser la seu del torneig. Ho van fer amb les piles carregades i les maletes plenes d’optimisme per al debut aquest vespre a la Fonteta contra el Movistar Estudiantes (2/4 de 7). Alfred Julbe no vol ni a sentir a parlar de favoritismes ni d’una hipotètica semifinal contra el València, per centrar tota l’atenció al partit d’avui. El tècnic té clar que per fer camí a la Copa la recepta és la del «partit a partit». «Hem de guanyar el primer partit i tenir un respecte absolut per l’Estudiantes», assenyala el tècnic, que recupera Magaly Mendy i també podrà comptar amb Michaela Onyenwere, que no estava inscrita a l’Eurolliga. Si l’Uni guanya avui, s’enfrontarà demà (17:30) al vencedor del duel entre el València i el Casademont Saragossa.

«De vegades costa més pair una victòria que una derrota, però cal enterrar la situació anterior», diu Julbe en referència a l’adéu a la màxima competició continental. L’aspecte mental serà clau en una competició d’allò més exigent físicament i en la qual l’Spar, si arribés a la final, disputaria tres partits en tres dies. Farcit de jugadores avesades a jugar partits d’aquesta transcendència, l’Uni surt com a clar favorit avui contra un Estudiantes que, això sí, confia aprofitar els possibles dubtes que puguin haver aparegut al vestidor gironí. «L’Uni és el gran favorit. Nosaltres no hi tenim res a perdre», deia l’entrenador de les madrilenyes, Alberto Ortego. Un discurs que secundava María Espín recordant que «si hi ha un bon moment per enfrontar-nos al Girona és ara, perquè hi arribem bé i la pressió és per a l’Uni».