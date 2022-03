La primera semifinal de la Copa de la Reina està definida. La jugaran el Perfumerías Avenida i el Lointek Gernika, que van superar els seus respectius partits de quarts de final en la jornada inaugural del torneig.

L’equip de Salamanca va haver de suar de valent per derrotar l’IDK Euskotren, una de les revelacions de la temporada. Sense poder marxar en el marcador amb facilitat en cap moment del partit, la qualitat de les jugadores de l’Avenida es va acabar imposant en uns últims minuts d’allò més igualats. Va arribar-se a posar a només un punt l’equip basc (55-54), però una cistella d’Alarie i els tirs lliures anotats per Copper i Sílvia Domínguez van ser decisius per signar el 60-56 definitiu. Per part seva, el Gernika va derrotar el Cadí La Seu també per un ajustat 51-55, en un partit en què Rosó Buch i Tiana Moore van ser decisives per a la victòria de les basques.