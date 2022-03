El Bàsquet Girona va fer un pas molt important dimecres passat situant-se cinquè a la LEB Or després de guanyar el Juaristi a Fontajau (85-73). L’equip de Jordi Sargatal ha demostrat que és un dels candidats a fer el play-off i les nou victòries en els deu darrers partits l’avalen. Però això no s’acaba aquí. Els gironins són poc conformistes amb els resultats, per la qual cosa s’esforçaran per intentar allargar aquest diumenge la bona dinàmica contra l’Acunsa (18 h). «Estem molt bé. Cada jugador vol donar un pas endavant i millorar el seu joc. Malgrat guanyar l’altre dia, en volem més», assegurava Mads Bonde Stürup.

L’aler danès, de 24 anys, ha crescut de la mà del Bàsquet Girona en la seva primera aventura a la LEB Or -malgrat que va arribar a debutar a l’ACB i la Champions quan jugava al Tenerife. «Estic molt content amb l’equip i els meus companys. Gaudeixo un munt jugant. No sabia què esperar d’aquesta temporada, però tenia clar que ajudaria l’equip al màxim. Crec que m’estan sortint força bé les coses, intento seguir per aquest camí», va dir. A més a més, va reconèixer que «el Bàsquet Girona té el projecte més professional de tots els clubs en què he estat»: «Estic molt content amb la feina que hi ha al darrere, em sento còmode aquí». Stürup també destaca l’ambient que es respira a Fontajau, on cada cop més gent s’enganxa al projecte que lidera per Marc Gasol. «Es nota als partits que quan tenim un bon moment de defensa o atac, hi ha el suport de l’afició. Ens ajuden molt, també en els moments difícils dels partits», va afirmar. Sobre el partit contra l’Acunsa va explicar que «és un equip amb bons tiradors, però estic segur que sortirem a mort».