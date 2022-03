El millor tennista gironí de la història, Tommy Robredo, penja la raqueta. L’olotí posarà fi el mes que ve a una carrera de 22 anys en el torneig més especial per ell: el Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeu Comte de Godó que es disputarà del 18 al 24 d’abril. La decisió de retirar-se estava presa des de feia temps, però la pandèmia la va ajornar. El garrotxí, això sí, s’està preparant per veure’s «competitiu en el meu últim dia al Godó. «Ara vénen temps per dedicar-me a la família i sobretot a la meva filla, tot i que segur que continuaré fent quelcom lligat amb el tenis» deia Robredo en un acte de comiat, acompanyat de David Ferrer.

«Sóc un guerrer de l’edat antiga», es definia en el seu comiat Robredo, que als seus 39 anys ocupa el lloc 343 de la classificació de l’ATP, molt allunyat del top-ten pel qual va transitar el 2006 i 2007. El tennista gironí va anunciar la data de la seva retirada ahir a Sant Sadurní d’Anoia, a les caves Vilarnau. «M’he cuidat molt i, dins del que cap, les lesions m’han respectat prou», apuntava.

Tres vegades campió de la Copa Davis amb Espanya i guanyador de dotze títols ATP, l’exnúmero 5 del rànquing mundial, fa sis temporades que transita per tornejos Challengers, cosa poc habitual en un tennista amb el seu palmarès. «Si he pogut seguir jugant és perquè m’agrada molt el tennis i no em costa despertar-me al matí i anar a entrenar. Fins al dia que ens van tancar (per la pandèmia) ho vaig fer al cent per cent», va explicar.

Robredo tenia clar que, fins que no trobés quelcom que l’omplís «més que el tennis», no ho deixaria. «I ara ja ho he descobert», va revelar. I és que, durant el confinament, en el que es va traslladar amb la seva família de Sant Cugat del Vallès a Olot, ho va descobrir. «Estar a casa, amb la meva família i la meva filla. Ara sé que no vull perdre’m la primera vegada que camina o diu papa», va explicar el jugador sobre la seva petita Alèxia.

A poc a poc, Robredo ha anat «acceptant» que ni físicament ni mentalment està ja «com abans i va perdent llocs» fins que hom s’adona que és el moment d’anar a casa. I què millor que retirar-se al RCT Barcelona, en el torneig que va guanyar el 2004 i del que va ser finalista el 2006. «A mi, una pista central com la de l’US Open, no m’agrada. M’estimo més una pista més petitona i sorollosa, amb la gent a prop. I al Godó sempre demanava jugar a la 1, davant de la meva família i amics, on sents veus conegudes animant», va recordar.

Robredo deixa un gran llegat pel que fa a títols i una petjada enorme al tennis espanyol, català i gironí. En aquest sentit,el delegat gironí de la Federació Catalana, Carles Sastre, deia ahir que la retirada de l’olotí havia estat «dolça i gens traumàtica». Per a Sastre, Robredo serà recordat com un tennista «elegant i amb un revés a una mà increïble» . Sastre va recordar les figures de Joan Torras i Jordi Font, antics mestres de Robredo en la seva etapa de formació.