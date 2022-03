Espanya va tornar a Catalunya i ho va fer amb un triomf en un partit en què la grada va estar molt per sobre dels futbolistes. El gol final de Dani Olmo, afegit al de Ferran Torres, va fer possible la victòria dels de Luis Enrique, que tanmateix no se n’anirà satisfet amb el rendiment dels seus.

Espanya va tornar mirant d’exhibir una versió dinàmica i il·lusionant i un atac en clau blaugrana: Gavi, Pedri, Ferran Torres... Les cares de Raya i Marcos Alonso animaven un onze molt jove amb Morata de capità. Davant tenia Albània, una selecció que va apostar per defensar en bloc baix i esperar el seu moment per muntar contres. Torres va ser el primer de posar a prova Berisha, després d’una bona jugada. En el minut 12 els albans van demanar penal en una caiguda de Cikalleshi dins l’àrea, que va provocar el murmuri de la grada.

Pedri, al timó

Luis Enrique demanava als laterals profunditat i als migcampistes que s’incorporessin a l’atac. I en una jugada de Carvajal que va acabar Pedri va arribar la segona bona ocasió d’Espanya davant una grada eufòrica que es va agafar el partit com una festa. ‘La Roja’ continuava deixant la mateixa empremta: un gran equip amb falta de contundència a les dues àrees. El ritme baix del partit afavoria una Albània que veia plàcidament com passaven els minuts sense grans sobresalts.

Amb Busquets descansant, Rodri era l’àncora de l’equip i Pedri afilava les jugades. Però no hi havia notícies de Morata, desconnectat a dalt, i Sarabia no es deixava veure gaire. Pedri tornava a aparèixer per sota el radar per rematar la tercera oportunitat local amb un xut forçat. Les grades de Cornellà es trencaven les mans per animar els seus. Però Albània es trobava tan còmoda que va començar a sortir i trepitjar l’àrea de Raya amb el potent Broja generant incertesa en la defensa espanyola. Luis Enrique marxava amb cara de pocs amics perquè el 76% de la possessió no es traduïa en ocasions. L’espectacle a la gespa no estava a l’altura de l’ambient de l’estadi.

La segona part va arrencar amb dues gardeles de Rodri que van estar a punt d’inaugurar el marcador. Espanya va mossegar més amunt, però continuava teixint el futbol a mig gas per a tranquil·litat dels albanesos. El partit era amistós en el sentit més amable de la paraula. Albània va tornar a armar un parell de contres en què Broja va ser a punt de donar un disgust a la defensa espanyola. Per poca pilota que tinguessin, hi havia més verticalitat en cada estampida visitant que en el futbol soporífer de toc dels de Luis Enrique, que va fer escalfar mitja banqueta.

Gols al final

Animada pels canvis, Albània se’n va anar amunt per pressionar una Espanya espessa en la sortida i l’elaboració. Ja no només faltava contundència a les àrees, tampoc hi havia claredat al migcamp. La grada salvava l’espectacle davant un pobríssim partit de ‘la Roja’. Luis Enrique havia canviat l’atac amb Yeremi Pino, Dani Olmo i Soler buscant insuflar una mica més de nervi i ambició. I va obtenir el premi amb una pilota que va robar Yeremi Pino, que la va filtrar cap a Ferran i el blaugrana marcava el gol que celebrava una grada que tenia moltes ganes de tornar a veure Espanya i celebrar una victòria. En el minut 85 es confirmaven les sospites amb el gol d’Albània en una indecisió entre Eric Garcia i la sortida de Raya. Però va haver d’arribar Dani Olmo, jugador de Terrassa, que en el 89 va decidir amb un golàs per l’escaire que cap a desencadenar l’eufòria d’un Cornellà que va celebrar la festa.