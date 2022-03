L'Uni Girona s'ha tornat a guanyar l'honor de ser un dels dos equips que jugaran demà la Final de la Copa de la Reina a la Fonteta de València. Per fer-ho possible, l'equip entrenat per Alfred Julbe ha hagut de superar el conjunt amfitrió, el València, en un duel molt igualat i que no s'ha trencat fins al quart període gràcies a la tasca ofensiva de Mendy. La jugadora francesa ha encistellat dos triples, gairebé, seguits per trencar l'empat en el marcador (53-53) i posar-hi la màxima diferència (59-67). Aquesta victòria catapulta les gironines a la segona final consecutiva d'aquesta competició, on hauran de superar el Perfumerías Avenida per tornar a Girona amb la segona Copa de la Reina seguida.