L’Argentina va apallissar Veneçuela en l’antepenúltim partit de les eliminatòries sud-americanes, en el qual no hi havia res en joc perquè els ‘albicelestes’ ja estan classificats per al Mundial que es disputarà al novembre. Van ser tres gols, però podien haver-ne sigut més. Leo Messi va destacar el doble. No només perquè va sobresortir i va anotar el seu 81è gol amb la selecció. Sinó perquè quan va acabar el partit va llançar una bomba. «Després del Mundial m’hauré de replantejar moltes coses, deèn de si va bé o malament. Esperem que ens vagi de la millor manera, però segurament després del Mundial canviaran moltes coses». Les paraules van generar intriga immediatament. ¿Parlava del seu comiat de l’equip nacional o del PSG, on ha quedat assenyalat com un dels responsables del fracàs de l’equip en la Champions?

De moment, Messi va disputar l’últim partit a l’Argentina abans del Mundial i va ser, juntament amb Rodrigo de Paul, el jugador de l’Atlètic de Madrid, figura absoluta. «La nit en què Messi va tornar el preu de l’entrada amb la seva versió genialment amateur», va dir el diari La Nación. Dimarts, l’Argentina juga a Quito contra l’Equador, que també té butlleta assegurada a Qatar. «Penso en el que vindrà, que és a prop, els partits que tenim de preparació al juny, setembre i octubre», va dir al finalitzar la trobada a l’estadi de Boca Juniors. #ARG🇦🇷 3-0 🇻🇪#VEN | "Hace tiempo que soy feliz acá" dijo el capitán de la selección argentina, #LioMessi, tras la contundente victoria frente a la vinotinto por las #Eliminatorias de #Qatar2022.



Alentá con #SomosArgentina en https://t.co/fnEKkuadQ9, #ElCanalDeLaSelección. pic.twitter.com/ZOYajSJoqw — Televisión Pública (@TV_Publica) 26 de marzo de 2022 ‘La Pulga’ va trobar un moment per fondre’s en una abraçada amb José Pekerman. L’actual entrenador veneçolà dirigia la selecció argentina el 2005 i va ser el responsable directe de la seva convocatòria per vestir la samarreta ‘albiceleste’ dels grans aquell 17 d’agost contra Hongria a Budapest. Messi va trepitjar el terreny pocs segons. Va ser expulsat per haver-li clavat una manotada a la cara a Vilmos Vanczák. Lionel Scaloni va ser un dels jugadors que es van acostar a Messi per consolar-lo. Ara és el míster de l’Argentina. Alegria compartida "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar". Així van acomiadar l’ex Barcelona des de totes les grades. El capità no va voler ser menys i es va afegir als seguidors en aquest cant. «La veritat és que no esperàvem menys d’aquesta gent, després d’aquests temps que estàvem passant, la unió que hi ha entre el públic argentí i aquesta selecció... És un dia molt maco per disfrutar i ho hem fet». El periodista de la Televisión Pública li va comentar que el veia molt feliç a Buenos Aires. «Fa temps que soc feliç aquí, des d’abans de guanyar la Copa [Amèrica]. És un grup meravellós, la gent m’estima molt i cada vegada m’ho demostra més. Soc agraït, tot flueix de manera natural i guanyar ajuda perquè tot sigui més maco i més fàcil». L’èmfasi amb què va parlar del seu demorat idil·li amb els argentins no va fer més que recordar a alguns mitjans el seu present parisenc. #ARG🇦🇷 3-0 🇻🇪#VEN | 36' ST | ¡El gol del capitán! Con habilitación de Di María, Lio Messi convirtió el tercero para la selección en su partido con la vinotinto.



Seguí las #Eliminatorias de #Qatar2022 y alentá con #SomosArgentina en https://t.co/fnEKkuadQ9, #ElCanalDeLaSelección. pic.twitter.com/igfMuD3333 — Televisión Pública (@TV_Publica) 26 de marzo de 2022 «Als 34 anys, el 10 té l’objectiu de complir un altre somni futbolístic de la seva vida: ja va aixecar la copa continental, però ¿podrà tenir la del món, que no és gens fàcil? Leo va ser a Alemanya 2006, a Sud-àfrica 2010, a Brasil 2014, a Rússia 2018 i espera aixecar la que no va poder el 2014», va dir el diari esportiu Olé. Encara queden vuit mesos abans que comenci de la Copa del Món. De moment, l’Argentina té pocs compromisos de cara a novembre: un partit contra Itàlia, que acaba de ser eliminada per Macedònia del Nord, i un altre amb el Brasil, a Wembley, suspès l’any passat per l’escandalosa invasió del camp de joc per part de les autoritats sanitàries brasileres.