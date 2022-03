El retorn de Pedri, absent des del fatídic torn de penals de Wembley que va deixar Espanya a les portes de la glòria en l’última Eurocopa, és la gran atracció del retorn de la selecció espanyola a Catalunya, 18 anys després. L’amistós contra Albània servirà a Luis Enrique Martínez per fer proves amb el Mundial de Qatar ja en ment. «Veig una línia de millora, l’Europeu ens va reforçar moltíssim. Competirem i posarem problemes a qualsevol selecció», va dir Luis Enrique.

Mentre seleccions de la grandesa d’Itàlia, vigent campiona d’Europa, es queden fora de la cita mundialista o Portugal pateix fins a l’últim moment per intentar aconseguir un bitllet en la repesca, Espanya encara partits sense tensió competitiva, amb el seu passaport a Qatar ja segellat. Albània és la primera oportunitat de Luis Enrique, abans d’Islàndia a la Corunya, per continuar rejovenint el seu grup, inculcant idees i fent proves. Sense Sergio Busquets, que ha quedat alliberat de la convocatòria, el seleccionador donarà el comandament a Rodri, amb socis nous que s’han guanyat la continuïtat com Gavi i Pedri. Els seus plans, però, van quedar trastocats arran de la inesperada baixa de Raúl de Tomás. Morata té molts números d’ocupar el seu lloc i també hi ha l’opció de Ferran Torres. La porteria també presenta canvis. No d’inici, amb Unai Simón, sinó a la segona part amb David Raya. La selecció albanesa, que porta tota la setmana concentrada a la Garrotxa, té entre els convocats el gironí Balliu.