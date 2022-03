El Sarrià ha sumat dos punts vitals aquesta tarda davant el Teucro (25-21) per continuar somiant amb la permanència. Els de Josep Espar han estat pacients i tot i perdre per cinc gols en l'inici de la segona meitat (10-15) han esperat el seu moment per acabar guanyant el partit.

Semblava que tot començava bé amb el 6-2 inicial, però una sequera golejadora de 13 minuts ha fet que els gallecs es posessin per davant (6-9) i arribessin a guanyar de cinc gols en l'inici de la segona part (10-15). Tanmateix, el conjunt entrenat per Josep Espar ha sabut gestionar els nervis i veure's per sota en el marcador per acabar capgirant el resultat. En els últims minuts, i amb 20-19 al marcador, el Sarrià ha aprofitat les errades del rival, per aconseguir distanciar-se i acabar guanyant per quatre gols.