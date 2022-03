València i Casademont Saragossa es van enfrontar ahir (65-55) per aconseguir el darrer bitllet per a les semifinals de la Copa de la Reina. Les taronges van patir fins al tercer quart contra un combatiu Casademont Saragossa que va aguantar fins que es va acabar ofegant en un got d’aigua. Sis pèrdues consecutives en el tercer quart per part de les aragoneses, van decantar la balança a favor de les valencianes, que jugaran la semifinal amb l’escalfor del seu públic i amb ganes de reivindicar-se després d’una amarga derrota contra el Venezia que les va apartar de l’Eurocup.