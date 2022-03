Qui es pensava que el partit contra el Teucro seria un tràmit, anava equivocat. El Sarrià rebia ahir al cuer de la fase de la permanència i va haver de patir fins al final per guanyar (25-21).

El 6-2 inicial feia pensar que els de Josep Espar aconseguirien una victòria prou còmoda. Res d’això. Els locals van estar 13 minuts sense anotar. A partir de llavors, els visitants ho van aprofitar per capgirar el marcador (6-9) i marxar amb avantatge al descans (10-12). La tònica va continuar a l’inici de la represa (10-15), però a còpia de treballar el Sarrià va anar retallant la diferència per posar-se per davant (18-17). Molts nervis i impressions en els minuts finals, que els d’Espar van saber gestionar millor per sumar dos punts importants per seguir somiant amb la permanència.