El Bàsquet Girona B es va emportar la victòria de la pista del Palma Air Europa (73-91) tot i que haurà de lluitar per aconseguir la segona plaça de la competició fins a l’última jornada perquè el Mataró també va guanyar el seu partit. Tot i així, el conjunt gironí va patir més del previst a la pista del cuer de la classificació. I és que els mallorquins van posar les coses molt complicades als de Marc Serra fins a començar el tercer període (49-47). Després, un parcial de 0-12 va fer que els visitants aconseguissin distanciar-se en el marcador i sumar una victòria molt important per continuar depenent d’ells mateixos per ser segons i optar a fer la fase d’ascens a LEB Plata.