Quart Germans Cruz i Sol Gironès Bisbal Bàsquet van disputar l’últim dels sis derbis gironins de la Lliga EBA d’aquesta temporada. La victòria va ser per a l’equip que encara es jugava alguna cosa en termes classificatoris, el de Cesc Senpau (72-86). Tot i així, aquest triomf no els va valer per continuar lluitant per ser el segon classificat ni per ser un dels millors tercers i optar a classificar-se per la fase d’ascens de la LEB Plata en l’última jornada.

Xavier Torrent, amb 31 punts, i Èric Jiménez, amb 23, van liderar la victòria dels bisbalencs, que van veure com els de Carles Ribot començaven millor (15-8), però després s’anaven igualant les forces fins al punt que els visitants no van sentenciar el partit fins al final. I és que els locals, que van anar tota la segona meitat a remolc, van eixugar la diferència fins a només un punt (69-70) quan encara faltaven gairebé quatre minuts pel final. L’encert, en aquest cas, va decantar la balança a favor del Sol Gironès Bisbal Bàsquet i amb Xavier Torrent que va sentenciar des de la línia de tirs lliures.