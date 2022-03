El Costa Brava es complica cada cop més l’existència l’any vinent a Primera RFEF. Sense anar més lluny aquest migdia ha perdut contra un rival directe com és el Cornellà a domicili. En un duel, on la primera meitat no passarà als anals del futbol, Bruno Peron ha estat expulsat ben entrada la represa. Amb un home més, el Cornellà ha anat a per totes i a vist porta a un quart d’hora del final a través de l’exblaugrana, Gil Muntadas. La sentència l’ha fer Christian Borrego al minut 89.