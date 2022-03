Després de dos empats i una setmana de descans pel partit ajornat per positius al Sevilla Atlètic, el Costa Brava torna a disputar avui a la competició (12.00 h). Ho farà lluny de Palamós per visitar el Cornellà, un equip que va superar a l’anada per la mínima (1-0). «Ens enfrontem a un conjunt que arriba amb una molt mala ratxa. S’ha de dir que lluny del seu camp els costa molt sumar. En canvi quan juguen de local ho fan realment bé», comentava l’entrenador Òscar Álvarez sobre un equip que suma quatre derrotes consecutives.

«Portem setmanes sent molt més solvents en defensa. Però, per guanyar hem de marcar més gols. També és cert que des del partit del Nàstic crec que hem fet un canvi molt bo», deia l’entrenador a roda de premsa. A Cornellà es trobaran amb un terreny de joc de dimensions reduïdes i de gespa artificial. «Haurem d’acomodar-nos-hi», deia.