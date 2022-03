Doble alegria la que va viure ahir el GEiEG. La primera, la victòria davant l’Àgora Portals (62-51) i, la segona, i més important, que la classificació matemàtica per a la promoció d’ascens a la nova Lliga Challenge quan encara falten dues jornades per acabar la fase regular. Tot això, també va ser possible gràcies a la derrota del Picken Claret a la pista del Sant Adrià (61-57). D’aquesta manera, les valencianes ja no tenen opcions d’atrapar les gironines.

Ahir, les de Bernat Vivolas van anar per feina des del principi i amb un parcial de 22-10 en el primer període ja va deixar encarrilat el partit. L’avantatge va anar creixent fins arribar a ser de 22 punts quan faltava poc pel descans (38-16). A partir d’aquí, la diferència ja no va pujar més, però les mallorquines tampoc van retallar massa la diferència per espantar al GEiEG, que va afrontar la segona meitat amb relativa comoditat.