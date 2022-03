Per on començar? Primer, el més important. El Girona ha guanyat al camp de l'Almeria, el segon classificat, i ha retallat la distància amb l'ascens directe, deixant-lo ara a set punts. Ha sigut determinant un matiner gol de Borja García, però el matx ha tingut de tot. A part de les intervencions miraculoses del porter Juan Carlos, sobretot al segon tamps, també ha aparegut el VAR. Com és habitual, per fer-li la guitza al conjunt de Míchel. Un penal comès per Aleix Garcia al tram final, assenyalat a dins de l'àrea tot i que es podia interpretar que la falta era a fora, s'ha xutat fins a dues vegades. Cap d'elles ha acabat amb la pilota al fons de la porteria. Això, abans d'un temps de descompte etern. Exercici de supervivència dels gironins al Juegos Mediterráneos, sumant tres punts d'or, la quarta victòria consecutiva i presentant candidatura a pujar a Primera. La segona plaça encara és lluny, però d'arguments per creure-hi, malgrat els obstacles, n'hi ha a cabassos.

Ha sigut Borja García l'encarregat de calmar les revolucions inicials. De frenar en sec l'ímpetu dels locals, que han sortit en tromba i no han marcat de miracle en les primeres de canvi. El madrileny, amb molta sang freda i al 12, ha calculat quan havia de rematar i on havia de posar una pilota servida amb tots els honors per Samu Saiz, que s'ha tret una passada marca de la casa de la butxaca. Ha dirigit l'esfèrica a l'interior de l'àrea amb suavitat i després de deixar-la botar fins a dues vegades, Borja l'ha endreçat ben lluny de l'abast de Fernardo.

Ha sigut llavors quan Dyego Souza ho ha maleït tot. Una altra vegada. Perquè molt poca estona abans, el davanter ha fallat un gol cantat. Claríssim. La seva pressió ha sigut efectiva. La d'ell i la de tots els seus companys, que han aprofitat la mala decisió de Juan Carlos, amb una passada arriscada al balcó de l'àrea, i la passivitat de Bernardo, que s'ha adormit. L'atacant ha sigut més ràpid, ha fet seva la pilota i amb tota la porteria al davant ha enviat el xut a fora. Això, amb el 0-0. I ben poc ha trigat en caure el 0-1. N'hauria pogut fer més el Girona, que ha patit quan l'Almeria ha pressionat ben a dalt, però també amb espais ha arribat amb facilitat i ha gaudit d'alguna clara oportunitat per marcar.

Com Bustos, quan incomprensiblement, tot sol, ha rebut una assistència d'or d'Aleix García però ha rematat tan malament l'argentí que el 0-2 no ha pujat en el marcador. En l'acció posterior, Fernando ha posat la mà davant el cop de cap de Bernardo. El mateix que ha posat una passada digne d'un extrem a l'interior de la gran perquè Bueno, en el 37, rematés amb la testa i fes volar el porter. I a l'altra àrea? Arribades i més arribades de l'Almeria, que s'ha ennuegat en els metres finals. Per arrodonir el primer temps, Juan Carlos ha fet de les seves i ha agafat amb les mans la pilota tan a prop del límit de l'àrea que l'àrbitre, a instàncies de l'assistent, ha considerat que ho ha fet fora dels límits, assenyalant una falta que tot i això no ha portat males notícies.

El partit ha disparat les revolucions només tornar dels vestidors i el ritme l'ha posat l'equip de casa, que ha multiplicat la seva pressió i ha gaudit de bones i clares oportunitats per marcar. És aquí on ha aparegut Juan Carlos, important al primer acte i transcendental en el segon. Primer, mà excel·lent a xut de Robertone i després, intervenció de mèrit davant Juan Villar, que acabava d'entrar. Les banquetes s'han anat movent i ha debutat Víctor Sánchez, que ha acabat veient una targeta. El setge local era un fet i ha anat a l'alça a mesura que s'ha acostat el final. Amb els centrals treient totes les pilotes per dalt i amb un ull posat al rellotge, la mala notícia ha arribat al 83. Aleix Garcia ha comès penal. Ho era? El VAR ha decidit que sí. Semblava que la falta era al damunt de la línia, però el videoabitratge no ho ha considerat així.

Ha xutat De la Hoz i Juan Carlos ha refusat el seu llançament. El rebuig l'ha collit Centelles, que ha enviat la pilota al pal abans que la defensa refusés el perill. Per encara fer-la més grossa, de nou el VAR ha cridat a files a Sagués Oscoz. S'ha hagut de repetir el penal. El motiu? Invasió d'alguns jugadors a l'àrea abans que xutés De la Hoz. Veient les imatges, havia sigut el propi Centelles el primer en entrar a la gran. Però tot i així, hi ha hagut revàlida i aquest cop l'ha suspès Juan Villar. La seva pilotada, als núvols. Quedava el temps de descompte. Etern, de 8 minuts i amb pilota al travesser inclosa de l'Almeria, i un mà a mà claríssim que Iván Martín no ha sabut resoldre. Però el marcador no s'ha mogut, que és el que finalment ha comptat.

ALMERIA: Fernando, Aitor Buñuel (Lazo, min. 46), Rodrigo Ely, Babic, Akieme (Centelles, min. 80), De la Hoz, Eguaras (Appiah, min. 83), Pozo, Robertone (Arnau Puigmal, min. 62), Portillo i Dyego Souza (Villar, min. 62)

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Juncà, min. 65), Pol Lozano (Terrats, min. 79), Aleix Garcia, Borja García (Iván Martín, min. 79), Samu Saiz (Víctor Sánchez, min. 67) i Nahuel Bustos

GOL: 0-1, Borja García (min. 12)

ÀRBITRE: Sagués Oscoz (comitè basc). Ha amonestat Rodrigo Ely, Pozo (Almeria); Pol Lozano, Santi Bueno, Juan Carlos, Aleix Garcia (Girona).

VAR: González Esteban (comitè basc)

ESTADI: Juegos Mediterráneos