El Peralada ha guanyat el derbi contra l'Olot gràcies a una diana de l'atacant Adrià Casanova al minut 92. De fet, els tres gols del duel han arribat a partir del minut 83 quan Josu Currais ha sigut l'encarregat d'obrir el marcador. L'alegria no ha durat gaire per un Peralada que jugava amb un home més per l'expulsió de Batalla al minut 75, ja que Kilian ha fet l'empat a 1. Quan semblava que el partit acabaria amb un punt per a cadascú, l'ex del Banyoles, Casanova, ha fet l'1-2 final.