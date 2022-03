Avui, diumenge 27 de març, s'ha disputat la 27a Mitja Marató del Pla de l'Estany, organitzada pel Club Natació Banyoles i que passa pels municipis de Banyoles i Porqueres. Aquest any s'ha recuperat el circuit homologat que es va dissenyar per a la 25a edició del 2019 després d'haver hagut d'adaptar-lo per la pandèmia el 2021. S'han fet dues voltes senceres (una en cada sentit) i s'ha passat pel centre històric de Banyoles, inclosa la Plaça Major. D'aquesta manera s'ha combinat l'atractiu de la natura de la zona i el caliu del públic. El desnivell positiu acumulat és d'aproximadament 80 metres. Un servei que ha tornat aquest 2022 són les quatre «llebres» que l'organització ha posat a disposició dels corredors per qui tenia l'objectiu de fer marca personal. Han marcat els ritmes adients per acabar amb temps d'1:25 h, 1:35 h, 1:45 h i 1:55 h. Un total de 368 atletes han arribat a la línia de meta.

Pol Espinosa (CN Banyoles) i Encarna Núñez (CA Vic) han estat els guanyadors d'aquesta edició. Espinosa, que ha guanyat per tercera vegada consecutiva, ha fet un temps de 01:10:52. Núñez s'ha imposat en categoria femenina amb un temps de 01:20:24, rebaixant en més de dos minuts el seu temps del 2019 (1:22:56). És la quarta vegada que guanya després dels anys 2013, 2018 i 2019. El podi masculí l'han completat Lahcen Harbil (EnsdiverTEAM RC) amb 01:11:27 i Marc Guàrdia (Independent) amb 01:12:04. El millor atleta comarcal ha estat Arnau Illa, que ha acabat novè de la general (01:16:11). En femení, Vilja Larme ha estat segona de la general femenina amb un temps de 01:28:53 i Laia Calderó (CN Banyoles), tercera i millor atleta comarcal (01:34:37). Consulta aquí tots els resultats