La selecció espanyola va guanyar l’Albània del selvatà Ivan Balliu en el seu retorn 18 anys després a Barcelona. Ferran Torres va aprofitar una gran passada de Yeremy Pino per obrir el marcador al minut 75, Uzuni al 85 va fer l’empat i Dani Olmo, amb un autèntic golàs, va fer el 2-1 definitiu a l’RCDE Stadium.

Entre els jugadors d’Albània, es trobava el nascut a Caldes de Malavella, Ivan Balliu. El lateral dret del Rayo Vallecano va sortir de titular ahi a l’RCDE Stadium en el que va ser el segon amistós defensant els colors de l’equip nacional albanès, després de fer-ho en vuit ocasions prèviament (cinc encontres de classificació Mundial i tres per la classificació de l’Eurocopa).

El partit, un amistós ja que la selecció espanyol ja està classificada pel Mundial de Qatar, va estar marcat per dos factors. El primer, les diverses lesions i canvi de cromos que va patir Luis Enrique; i la tornada de l’equip a Barcelona 18 anys després del darrer cop. Com a tot partit no oficial, a Espanya se li va fer un món trobar el gol. De fet, a la primera meitat i, tot i tenir el domini de la pilota i tenir tancada a Albània, els de Luis Enrique no van poder materialitzar cap de les ocasions de gol amb les que van comptar. Durant la segona meitat ho van continuar intentant amb la mateixa fortuna. Fins que al minut 75 una passada entre línies de Yeremy Pino va plantar Ferran Torres sol davant el porter albanès per posar l’1-0. Deu minuts més tard, Uzuni va fer l’empat a 1; i quan tot semblava dat i beneït, Dani Olmo, amb una fuetada, va fer el 2-1 final per certificar el triomf en el retorn de la selecció a Barcelona.