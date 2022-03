Max Verstappen s’ha adjudicat la primera victòria de la temporada en el Gran Premi de l’Aràbia després de protagonitzar un nou duel d’alta intensitat amb Charles Leclerc. S’ha repetit el guió de Bahrain, però aquest cop el Red Bull del campió no ha fallat i Leclerc s’ha hagut de conformar amb el segon lloc. El podi l’ha tornar a completar Carlos Sainz, mentre que Fernando Alonso ha abandonat quan rodava setè, després de patir una fallada en la unitat de potència del seu Alpine.

Després del doblet de Ferrari en la carrera que va inaugurar la temporada al circuit de Sakhir, Leclerc i Sainz han arrencat segon i tercer, respectivament, rere el Red Bull de Sergio Pérez, que dissabte va aconseguir la primera ‘pole’ de la seva carrera esportiva contra tot pronòstic. El mexicà va conservar avantatge, seguit de Leclerc, mentre que Verstappen, quart, li ha guanyat la posició a Sainz.

Salten espurnes a Alpine

A Jiddah, només han sortit 18 cotxes. Mick Schumacher va ser declarat «apte» per a la carrera després de l’accident de dissabte, però a causa dels danys al seu cotxe i la logística del desplaçament a Austràlia en dues setmanes, Haas el va descartar. Tsunoda, amb problemes de motor al seu Alpha Tauri, tampoc ha pogut disputar la segona prova del calendari.

Fernando Alonso no ha pogut millorar el setè lloc de sortida i a més ha vist com el seu company Ocon, sisè, li tancava el pas amb una agressiva maniobra quan l’ha intentat superar. A partir d’aquí s’ha desencadenat una ‘guerra’ fraticida dels dos Alpine, que ha permès que Russell s’escapés per davant, tot i que el britànic, a més de sis segons de Sainz, ha quedat en terra de ningú.

Sent Alonso el pilot més veterà de la graella (40 anys) i amb més experiència en tota mena d’argúcies en carrera, Ocon ha acabat cedint davant l’asturià. Però tot ha sigut estèril al final pel posterior abandonament d’Alonso per avaria.

Accident de Latifi

Ferrari ha ‘enganyat’ Red Bull en el seu missatge per ràdio sobre la primera parada i el ‘Checo’ ha entrat al box per protegir-se d’un inexistent ‘undercut’ de Leclerc i quan ha tornat a la pista s’ha trobat amb un ‘safety car’ per accident de Latifi. Una mala jugada que ha deixat el pilot mexicà tercer, amb Leclerc i Verstappen al capdavant i Sainz quart. El madrileny ha denunciat una infracció del procediment del cotxe de seguretat i el mexicà li ha cedit la tercera plaça.

Lewis Hamilton, que mai es rendeix, ha arrencat 15è després de firmar una de les seves pitjors classificacions, però malgrat els problemes per controlar un nerviós Mercedes, el britànic ha protagonitzat una fantàstica remuntada i després del primer ‘safety car’ s’ha situat en sisena posició, a l’estela del seu company Russell. Hamilton, guanyador aquí fa un any, ha espremut a fons el compost dur de Pirelli.

Per davant, Leclerc es defensava amb totes les armes de la intensa pressió a què l’ha sotmès el campió Verstappen, tots dos fent voltes ràpides com en la carrera de Bahrain (fins que el cotxe del segon va dir prou). El monegasc ha controlat la situació de manera impecable a l’espera de la segona parada, amb una diferència de prop d’un segon i mig, prou per evitar el DRS del rival.

Alonso s’acomiada

A 13 voltes del final, la ràdio d’Alonso ha fet saltar les alarmes: «‘No power’». Final de l’aventura de l’asturià, que anava setè, gairebé al mateix temps que les de Daniel Ricciardo i Valtteri Bottas, que també han hagut d’abandonar per fallada tècnica. El McLaren de l’australià, parat en la recta, ha tornat a fer sortir el cotxe de seguretat.

El McLaren de l’australià, parat en la recta, ha tornat a fer sortir el nou cotxe de seguretat, però la FIA ha tancat el ‘pit lane’ i ha deixat Hamilton a la pista amb els mateixos pneumàtics.

La carrera s’ha reprès amb nou voltes per davant i Verstappen s’ha llançat literalment a sobre de Leclerc. Els dos pilots, a la zona de DRS, han fet pujar al màxim l’espectacle, amb avançaments al límit, gairebé tocant el mur, jugant al gat i la rata’. El setge del campió s’ha intensificat del tot, però Leclerc ha donat una autèntica exhibició.

A tres voltes del final, ‘Mad’ Max ha complert la seva amenaça i ha superat Leclerc, tot i que el monegasc encara tindria una última oportunitat. Una bandera groga per l’incident de Stroll i Albon ha arruïnat les expectatives del duel final i Verstappen s’ha adjudicat la primera victòria de la temporada, amb Sainz un altre cop tercer del podi.