La jugadora del Perfumerías Avenida i ex de l’Spar Girona, Adaora Elonu, es va convertir ahir en la reina de copes de la Lliga Endesa. La nigeriana és la jugadora en actiu que més vegades ha aconseguit aquest títol, fins a sis ocasions. La segueixen Laia Palau i Sílvia Domínguez, que amb la victòria d’ahir empata amb Palau amb cinc copes. Elonu, que s’ha incorporat al Perfumerías fa poques setmanes després de marxar del Nadezhda rus, va explicar en declaracions a Diari de Girona les seves sensacions: «Ha sigut estrany jugar contra elles, però porto tants anys a Espanya que, per A o per B, m’he enfrontat a moltes companyes d’equip».