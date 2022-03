El Canadà, després de 36 anys; els Estats Units i Mèxic es van classificar aquest diumenge de manera directa per la Confederació d’Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib de Futbol (Concacaf) per al Mundial de Qatar 2022, i Costa Rica va assegurar la seva classificació a la repesca davant una selecció d’Oceania.

En aquesta tretzena i penúltima data de l’octogonal final de la Concacaf, els canadencs van celebrar la seva tornada a la Copa del Món com a líders de l’eliminatòria després d’haver participat a Mèxic 1986, i els ‘ticos’, la seva confirmació en el quart lloc, que possibilita la repesca.

Panamà, en canvi, va caure per 5-1 davant els Estats Units a Orlando i va quedar eliminat a una data del final de l’eliminatòria.

36 ANYS DESPRÉS

El Canadà va golejar Jamaica per 4-0 i es va classificar per a Qatar 2022, la segona cita absoluta de la seva història i a la qual no acudia des del torneig jugat a Mèxic el 1986.

Cyle Larin, Tajon Buchanan i Junior Hoilett van fer el miracle en un partit sense equivalències que es va jugar a Toronto, el domini del qual es va ratificart amb un gol en pròpia porteria del jamaicà Adrian Mariappa.

El partit de la penúltima jornada de l’octogonal final de les eliminatòries de la Concacaf es va jugar al BMO Field, també conegut com a Estadi Nacional del Canadà.

MÈXIC, A UN NOU MUNDIAL

Edson Álvarez, amb un gol als 70 minuts, va segellar la classificació anticipada al Mundial de Qatar de Mèxic, que es va imposar per 0-1 sobre Hondures, cuer de l’octogonal final.

El partit a l’estadi Olímpic de San Pedro, com molts altres en la fase final, no va resultar vistós per als de Gerardo Martino.

ELS EUA APALLISSEN PANAMÀ

Els Estats Units es van classificar per al Mundial en golejar Panamà per 5-1 i arribar a 25 punts, mentre que els ‘canaleros’ es van quedar sense opció.

L’equip dirigit per Gregg Berhalter es va avançar en el marcador amb un gol del davanter del Chelsea Christian Pulisic de penal al minut 17, i va ampliar la diferència gràcies a Paul Arriola, del FC Dallas de la MLS, al minut 23.

El 3-0 va arribar als 27 minuts, en el mateix primer temps, amb Jesús Ferreira, company d’Arriola en el club texà.

La primera meitat del partit va acabar amb una segona anotació de pena màxima de Pulisic al 45 + 4 i el ‘hat-trick’ per a Pulisic, estrella de l’actual campió de la Champions League, va arribar al minut 65.

Per als centreamericans, va descomptar Aníbal Godoy al minut 86.