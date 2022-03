El filial del Girona va endur-se ahir un empat a zero a Riudarenes contra el San Cristobal, un rival directe per l’ascens, tres punts per sobre dels gironins, que es mantenen en quarta posició.

La primera meitat va ser de mèrit dels visitants i va acabar amb una falta perillosa dins l’àrea que li va costar la groga a Loïc, que després del descans veuria la segona i deixaria al Girona amb un home menys al minut 46. Una superioritat numèrica dels visitants, però, que no duraria gaire: al minut 75 López Morillo també veia la segona groga. Després del descans, els locals van sortir amb una marxa més, però sense anotar. De fet, la més clara de la jornada va ser pels visitants, amb un xut de Sergi Martínez que Jonatan Morilla, amb una aturada per emmarcar, va evitar que pugés el 0-1 al marcador.