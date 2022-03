Esborrades al tercer quart. L’Spar Girona va perdre el nord al final del tercer període davant el Perfumerías Avenida i, tot i un darrer intent de remuntada en els últims minuts en què les gironines es van arribar a posar a tres punts i van il·lusionar als aficionats amb una heroïcitat, tres triples consecutius de Burke errats en els darrers instants van acabar decantant el duel a favor de les castellanes (74-69). L’Avenida es va coronar com a reina de copes de l’era moderna d’aquest torneig, aconseguint el seu desè trofeu en els darrers 18 anys.

En una de les boques del pavelló Font de Sant Lluís de València es llegeix el lema «suma el teu esforç, construeix equip». La directora d’orquestra de l’Spar Girona, Laia Palau, probablement se’l coneix bé després del seu pas per la capital del Túria amb el desaparegut Ros Casares amb qui va ser campiona d’Europa. I potser per això, tot i l’esforç i la reconstrucció d’un equip que va començar la temporada amb la meitat de la banqueta a l’infermeria i que, a còpia de treball col·lectiu, va competir amb els grans equips d’Europa i es va quedar a les portes de la Final Four, cou més la derrota. L’indicatiu més clar va ser la mateixa Palau, que en escoltar la botzina final, arrepenjada a la tanca publicitària i amb la mirada perduda, ho deia tot sense dir res. Tal com reconeixia la capitana de l’Uni, visiblement afectada, al final del partit: «No hem sigut capaces d’arribar al nostre màxim, tot i que l’equip ha crescut molt en els darrers partits. Al final fa ràbia perquè penses que podríem haver fet bé les coses i sents tristesa perquè se t’ha escapat una oportunitat. La derrota és un pal i sempre és difícil de digerir».

El duel va començar amb intensitat, com ho són tots els partits entre Perfumerías i Uni. Ambdós tenien fam de copa i cada cistella se celebrava amb eufòria des del primer moment. En aquest primer període, la pívot de l’Spar, Julia Reisingerova (13 punts) tenía el canell calent i les castellanes van reaccionar gràcies a una encertada Sílvia Domínguez (17 punts i 8 assistències) que va tenir un 100% d’efectivitat fins al descans. Les de Roberto Íñiguez van començar el segon quart amb un ritme frenètic i van aconseguir el primer parcial favorable per desenganxar-se de les gironines, sis punts (30-24) que van obligar a l’entrenador de l’Uni, Alfred Julbe, a demanar temps mort, conscient que una distància gran contra el Salamanca a l’inici de la segona part podria ser irrecuperable. Aleshores va aparèixer la rokie de la WNBA, Michaela Onyenwere (14 punts) per dissipar els mals esperits i impedir la primera escapada de les castellanes que, tot i això, van marxar al descans quatre punts per sobre en el marcador (43-39).

El tercer període va començar amb la mateixa intensitat que la primera part. El Perfumerías, però, va insistir sota el cèrcol amb la seva pívot estrella, Emese Hof,que va fer un recital (17 punts i 7 rebots). Mentre Hof apretava, el desencert en el tir exterior de l’Uni va començar a crear una sensació de neguit entre les gironines, que no trobaven solucions en atac. Les de Roberto Íñiguez, conscients de la situació, van estirar les distàncies amb un triple i dos tirs lliures de Samuelson que va col·locar una diferència de 13 punts (65-52) al final del tercer quart.

Tal com va reconèixer la segona entrenadora de l’Spar després del partit, les gironines van perdre el rumb en aquest moment: «Hem perdut la nostra direcció de partit. Teníem molt clar on col·locar la pilota per aconseguir ocasions ofensives, hem volgut pujar intensitat defensiva per recuperar perquè la clau havien de ser les segones opcions i els rebots. I aquí hem relliscat. A la que et costa anotar al davant i al darrere permets segones opcions doncs...».

A l’inici del quart període la banqueta del’Avenida confiava en la victòria i apel·lava a la seva afició amb gestos de celebració. Però si una cosa saben fer bé les gironines és remuntar, i tot i que l’empresa era complicada, no per això ho van deixar d’intentar. Palau, que va sortir per ordenar la situació, acompanyada d’Onyenwere i Eldebrink (6 punts) van començar a retallar distàncies sigil·losament fins que, quan faltaven tres minuts per acabar el partit, es van col·locar a vuit punts (69-61). Acte seguit, una cistella d’Onyenwere i un triple d’Elebrink van fer creure que la remuntada era possible (69-66) a dos minuts per acabar el partit. En aquest punt, Hof va anotar dos tirs lliures i l’Spar es va dissoldre en un mar de males decisions. Tres triples consecutius errats per Kennedy Burke feien desesperar a la seva companya, Frida Eldebrink, d’impotència mentre veien com el Perfumerías començava a celebrar el definitiu 74-69 en el marcador. Les cares de les jugadores gironines eren una barreja de tristesa i ràbia. El cert és, però, que el Perfumerías Avenida va fer un pas més que les gironines per endur-se, novament, una final. I aquesta vegada l’efecte de la segona unitat, amb Mendy (9), Flores (3) i Onyenwere no va ser suficient per guanyar. La base del Salamanca, Silvia Domínguez, va fer un partit rodó (17 punts, 7 rebots i 8 assistències) i va ser nomenada MVP de la final.

Les derrotes són dures i, especialment, quan se t’escapen en els darreres instants. Les gironines es van plantar a la final amb un gran nivell de joc i estaven motivades per revalidar el títol, aconseguir una plaça per a l’Eurolliga i venjar-se de l’eliminació de la competició continental. Ara, però, tocarà recuperar-se anímicament per afrontar tot el que ve: «El següent títol ens l’hem de jugar i lluitar-lo fins al final», sentenciava Laura Antoja. I és que el calendari de l’Spar no contempla gaires dies de lamentacions. Dijous tocarà recuperar sensacions contra el Campus Promete i encarar la recta final. En joc: el títol de lliga. Per jugar l’Eurolliga, caldrà guanyar la Lliga o ser subcampió si l’Avenida se l’emporta.