La selecció de Portugal que lidera Cristiano Ronaldo busca aconseguir el pas al Mundial de Qatar 2022 en el partit final de repesca contra Macedònia del Nord d’aquest dimarts i el seu entrenador, Fernando Santos, va assegurar que el seu equip ho donarà «tot per ser present en el campionat del món».

El seleccionador lusità confia en la victòria. En roda de premsa després de l’entrenament de l’equip, va assenyalar: «La pressió que tenim, bona, és la de ser a Qatar». Després de perdre contra Sèrbia per 1-2 i quedar segona classificada del seu grup, la selecció lusitana es va enfrontar la setmana passada a la de Turquia i, al guanyar per 3-1 a l’Estádio do Dragão (Porto), va passar a l’última fase de la repesca, en la qual s’enfrontarà amb Macedònia del Nord al mateix estadi. El guanyador del duel es classificarà per al Mundial.

Botxí d’Itàlia

L’efectivitat en atac serà decisiva per eliminar la selecció macedònia, una de les grans sorpreses després de derrotar Alemanya en la fase de grups i Itàlia, vigent campiona de l’Eurocopa, en el primer partit de repesca la setmana passada.

Igual com Portugal –campiona d’Europa fins que Itàlia va aconseguir el títol l’any passat–, els macedonis van passar a l’última fase de la repesca gràcies a la inesperada victòria davant l’«azzurra» per 0-1, per la qual cosa la seva presència en aquest partit, va destacar Santos, és «per mèrits propis».

«Macedònia del Nord és aquí per mèrits propis. En els seus últims quatre partits fora, n’ha empatar un i n’ha guanyat tres. Si no mirem aquest equip pel que val, per descomptat que correrem riscos», va assegurar Santos.

L’últim partit dels «linxs» contra Itàlia «no retrata el que és Macedònia del Nord» i el millor escenari «és pensar demà que ens enfrontarem a Macedònia del Nord com si fos Itàlia», va destacar.

«Hem de respondre per igual en el que ha de ser l’entrega, la determinació, l’agressivitat, el sacrifici i la voluntat i amb la nostra intensitat de joc i creativitat. Si fem això, som més a prop de guanyar», va afegir.

Joao Cancelo, recuperat

Cristiano Ronaldo va ser preguntat sobre si disputava els seus útims enfrontaments en actiu. «Molts fan aquesta pregunta. Qui decidirà el meu futur soc jo. Si em ve de gust jugar més, jugo, i si no em ve de gust jugar, no jugo», va replicar irat.

Per al pertit decisiu, Santos recupera João Cancelo, que estava castigat per al partit davant Turquia, i Pepe, que va donar positiu per coronavirus la setmana passada.

El Mundial de Qatar, que podria ser l’última cita en aquest tipus de competicions per a Cristiano Ronaldo (37 anys), es jugarà del 21 de novembre al 18 de desembre del 2022.

Davant les preguntes dels periodistes sobre si aquest serà el seu últim campionat en cas de passar, el capità de la selecció portuguesa es va mostrar taxatiu: «Jo soc qui mano».

«Molts fan aquesta pregunta. Qui decidirà el meu futur soc jo. Si em ve de gust jugar més, jugo, i si no em ve de gust jugar, no jugo», va respondre.

Cristiano va destacar l’important paper que juga l’afició: «Si està com dijous passat, tinc la certesa que guanyarem».

Per al partit d’aquest dimarts, que es disputarà a l’Estádio do Dragão i serà arbitrat per l’anglès Anthony Taylor, Santos podria presentar una alineació formada per Diogo Costa; João Cancelo, José Fonte, Pepe, Raphaël Guerreiro; João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio; Diogo Jota i Cristiano Ronaldo.