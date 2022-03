Triomf sofert del Bàsquet Girona a la pròrroga per 91 a 88 contra el Guipúscoa per seguir amb la bona dinàmica de l’equip, deu victòries en els últims 11 partits. Tot i això, els homes de Jordi Sargatal van tornar a ser inconsistents, mostrant dues cares ben diferents. Primer quart brillant, sublims amb de cara a cistella, i arribant a dominar de 19 punts en algun tram del segon període (52-33), liderats per un fantàstic Fjellerup (22 punts). Marge de més 15 al descans (53-38). Als segons vint minuts, els gironins van curtcircuitat i han vist com els visitants els eixugaven tot l’avantatge aconseguit a la primera meitat. A la pròrroga, els visitants es van situar fins a quatre punts a sobre, però l’aparició d’Albert Sàbat amb dos triples providencials va permetre que el Girona s’endugués el partit.

Enlluernadora arrencada dels vermells per iniciar el partit. Els jugadors van començar l’enfrontament amb el canell calent i tothom anotava. Gasol va agafar la batuta en els dos primers atacs amb cinc punts, però Franch i Fjellerup van rellevar-lo ràpidament amb dos triples cadascun al quart. Els bascos, que no van estar malament en la faceta ofensiva, amb unes xifres acceptables (9/16 TC i 4/7 en T3·), no van poder seguir el ritme ofensiu dels locals. Als primers cinc minuts, l’equip de Saragatal havia anotat 24 punts, amb un Maxi Fjellerup molt fi amb nou punts. Segurament, va ser el millor quart en l’apartat ofensiu de la temporada, amb 15/19 en tirs de camp i 5 triples de sis intents, si bé l’equip visitant també va anotar 22 punts. Avantatge de 15 per tancar el període (37-22).

Al segon parcial, Jawara va establir una nova màxima diferència després d’una safata en transició (52-33). Empat a 17 al segon quart per arribar al descans 53-38. El coixí semblava prou ampli perquè el Girona aconseguís una victòria plàcida, s’emportés l’average particular - favorable als guipuscoans de quatre punts, i allargués la dinàmica positiva. Res es va complir. Els guipuscoans van anar retallant punts fins a situar-se només quatre punts per sota al final del tercer període (64-60). Parcial desastrós, on l’equip de Sargatal va perdre les bones sensacions ofensives per deixar pas als dubtes. El grup tornava a no ser consistent tot el partit, al mateix temps que no disposava de Fjellerup, lesionat momentàniament al tercer quart.

La tònica es va traslladar als últims deu minuts, on Fontajau va començar a posar-se nerviós. Els mals presagis es van complir i el Guipúscoa va forçar la pròrroga (75-75), després que Gasol fallés dos tirs lliures per sentenciar el partit. A la pròrroga, el Girona va arribar perdre de quatre de sortida (75-79), però un imperial Albert Sàbat (17 punts), amb sis punts i una assistència al temps extra, va tancar el partit, acabat de sentenciar per Urtasun a un segon del final amb un tir lliure.