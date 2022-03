La selecció espanyola tanca el seu primer banc de proves de cara al Mundial de Qatar a Riazor, on torna 13 anys després per jugar un amistós contra Islàndia. El conjunt dirigit per Luis Enrique té l’objectiu de millorar aspectes defensius com va intentar al partit amb Albània, que va comptar amb rotacions massives.

Després de l’exhibició de passió a les graderies viscuda en el retorn de la selecció espanyola a Barcelona després de 18 anys, una comunió d’afició-equip que va estar molt per sobre del joc exhibit davant Albània, la «Roja» busca una millora del seu futbol a Riazor. L’aturada de mesos mai ve bé a un grup que s’ha convertit en equip i al qual li va faltar continuïtat en la seva idea de joc. De la brillantor de gran part del 2021, es va passar a tenir moments espessos en la primera cita de l’any. D’Albània a Islàndia no canviarà molt la imatge de la selecció, que ha de buscar major fluïdesa en el seu joc. Sempre al ritme que marca Pedri, el seu gran referent, buscant golejadors que se sumin a la inspiració de Ferran Torres. El davanter suma tretze gols en 23 partits com a internacional. Autor de punts en quatre dels seus cinc últimes aparicions. Amb la baixa d’última hora de Raúl de Tomás, el focus es dirigeix de nou a Álvaro Morata, que pot repetir d’inici en un onze que canviarà nombroses cares. Amb l’ambició de lluitar pel màxim, Luis Enrique continuarà provant coses noves davant Islàndia. «Repartiré els minuts per no carregar els jugadors. Arnau Tenas no debutarà», va dir. El seleccionador no vol sentir a parlar sobre el seu futur. La seva continuïtat dependrà de la imatge deixada a Qatar. Si és del nivell de la passada Eurocopa, en la qual va caure en la tanda de penals a les semifinals, seguirà. Si no està a l’altura que espera, marxarà.