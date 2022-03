No s’ho va pensar dues vegades. El cronòmetre estava a punt d’esgotar-se i el marcador, ben equilibrat (5-5). El rival, l’Igualada, ho havia intentat a la desesperada i no se n’havia sortit. Quedava la bola morta i Raul Pelicano la va collir, abans de posar la directa cap a la porteria contrària. A tota velocitat. Es va obrir cap a la dreta abans d’acompanyar el seu llançament. Creuat, precís. Faltava només un segon per a la botzina definitiva quan va marcar. Un gol d’or, que pot ser encara més valuós, tot depenent de com acabi la temporada. Perquè el Garatge Plana Girona, el mateix que viu una temporada d’allò més irregular, encara no ha dit l’última paraula. És ben viu.

Són 20 punts els que acumula i només tres les jornades que s’han de disputar. El calendari fa pujada, però més en faria de no haver guanyat diumenge a la pista de l’Igualada Rigat (5-6), ara per ara quatre punts per sobre. Pelicano va ser determinant. És el que tenen aquesta mena de jugadors. Els diferencials, els que poden decidir els partits. Va acceptar tornar a Girona per viure-hi una nova etapa i les coses no li estan anant gens malament, a títol personal. Ja són 14 gols en 18 partits. El màxim anotador de la plantilla, empatat amb Gerard Pujol, que n’ha jugat 23. A Igualada, un escenari que coneix prou bé, en va fer dos. El segon, imprescindible per explicar quin és l’actual context. Es troba ara el Girona quart per la cua. És onzè, amb els mateixos 20 punts que el desè. Un Voltregà Stern Motor que marca la permanència. L’horitzó no és pas gens llunyà. L’objectiu, a prop, però les últimes jornades són d’infart perquè els rivals són d’entitat: Reus Deportiu i Pas Alcoi acasa, i el Barça, líder, al Palau Blaugrana.

La pugna per no baixar

Esquivar el descens. Això és el que volen els 14 equips que aquesta temporada competeixen a l’OK Lliga. Ningú vol baixar, com és evident. Però tres ho acabaran fent. Dos, de manera directa, sense cap peatge. El que acabi últim i també el penúltim, sense excepcions. I l’altra plaça? Se solucionarà mitjançant un play-out que enfrontarà l’onzè i el dotzè classificat. Al millor de tres partits, amb el factor pista favorable al conjunt que hagi quedat més ben classificat. Ara mateix, el Garatge Plana Girona jugaria aquesta promoció. Ocupa l’onzena plaça i té dos punts més que el Corredor Mató Palafrugell, que és dotzè amb 18 al seu comptador. Si la competició s’acabés ara, tocaria viure el derbi més dramàtic possible. Com a mínim, dos capítols. I un tercer, si fos necessari. Un dels dos equips gironins que competeixen a la màxima categoria de l’hoquei estatal s’acabaria salvant i l’altre, enfilaria cap a l’OK Plata.

Però està encara per veure com acabarà tot plegat. L‘Alcobendas és cuer i té 14 punts. És el que més difícil ho té per salvar-se. Penúltim, el Martinelia Manlleu, que en suma 17 i té més opcions de sortir-se’n. Ara per ara, tots dos baixarien directament. Tercer per la cua, el Palafrugell amb 18. Faria el play-out. Als de Xavier Garcia Balda els queden dos partits a fora, contra Voltregà i Alcobendas, i un més a casa, amb l’Igualada. Tots tres, rivals directe i, per tant, tres finals en les que guanyar és imprescindible. Perquè el Voltregà (20 punts) i Igualada (24) són els dos primers equips que ara mateix estarien salvats. Més complex ho té el Garatge Plana Girona. Almenys, per calendari. Visitar el Barça mai és fàcil. Com tampoc rebre el Reus o un Alcoi que no només jugarà la Copa del Rei, sinó que ara mateix és setè i té el play-off pel títol virtualment assegurat. Ara bé, de ganes, fe i il·lusió els en sobra als blanc-i-vermells que, a més, tenen un altre argument: la màgia de Raul Pelicano.