El retorn de València a Girona «no ha sigut fàcil» després de perdre la final de Copa contra el Perfumerías Avenida, però a l’Uni hi ha poc marge per a les lamentacions. Dijous l’equip d’Alfred Julbe comença una marató de 22 dies amb els últims vuit partits de la lliga regular (entre ajornats i les jornades que resten), i l’objectiu és arribar als play-off aspirant a tot. De moment el president Cayetano Pérez no amaga que l’any que ve el club vol repetir per tercera temporada seguida a l’Eurolliga i, per fer-ho possible, caldrà guanyar la lliga o ser-ne el subcampió. L’Avenida, amb la seva victòria a la Copa, ja té plaça garantida. Si també guanyés la Lliga, l’altre finalista seria en principi l’altre classificat directe, «tot i que amb l’exclosió aquest curs dels equips rusos no sabem de quina manera es repartiran les places per el que ve». Aquest any la FEB ha tingut tres places, dues de directes (Uni i Avenida) i una passant per una fase prèvia que el València no va superar.

«Només ens queda la Lliga i hem d’acabar entre els dos primers», subratlla el president de l’Spar Girona, que veu «factible» arribar a la final i lluitar pel títol «perquè tenim equip per fer-ho». Això sí, segons ell caldrà que «ens acabem de creure que podem fer-ho, que gestionem millors algun moment dels partits i també tenir aquell punt de sort tant necessari i que la pilota entri». Les gironines, a la Lliga, són ara quartes, però tenen tres partits menys que el València, ara líder provisional. A l’Uni li falten per recuperar els partits contra Campus Promete, Cadí i Gernika i si els guanya atraparà en balanç les valencianes (21-4) però hi quedarà per darrere perquè hi té l’average perdut. El Perfumerías Avenida, amb 22-1 i dos partits menys, recuperarà el primer lloc quan els hagi disputat fins i tot perdent-los. «És complicat que puguem tancar la fase regular per sobre del tercer lloc perquè voldria dir que algun dels nostres rivals hauria de tenir una ensopegada», admet Cayetano Pérez, que a pesar de tot, considera que els partits que resten de temporada regular s’han d’aprofitar per arribar a la lluita pel títol de la millor manera possible.

De moment l’Uni afronta un mes d’abril endimoniat, carregat de partits. Vuit en tres setmanes, a banda dels play-off que començaran el dia 24. La Federació no va acceptar que la fase pel títol s’endarrerís, com alguns clubs havien proposat per donar més marge per recuperar partits pendents, i només permetrà que es puguin disputar fins el 21 d’abril. Les gironines, per tant, jugaran a casa contra Promete (dijous), Estudiantes (diumenge), Cadí (6 abril), Ferrol (12 abril) i Avenida (15 abril), i visitaran Saragossa (10), Lugo (17) i Gernika (entre el 18 i el 21, probablement) abans de començar els play-off.