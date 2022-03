El Girona no descansa aquesta setmana. Després de treballar dilluns a Almeria, l’equip va arribar a Girona al vespre i ahir va tornar a exercitar-se ja a terres gironines. Míchel acumula un grapat de baixes per sanció i, a més a més, haurà d’estar molt pendent de l’estat físic de Baena. El mitjapunta andalús va ser alliberat per la selecció sub21 arran d’uns problemes físics. Baena va jugar contra Letònia divendres passat però es va estalviar el partit d’ahir a la tarda de la selecció espanyola sub21 a Eslovàquia.