Paula Badosa ja és als quarts de final de l’Obert de Miami. Amb patiment i un esforç titànic ha avançat ronda la tenista de Begur, que ha hagut de sobreposar-se al seu malestar general. Els problemes físics li han impedit estar lluny de la seva millor versió i per moments, fins i tot li ha passat pel cap la possibilitat d’abandonar. Però a còpia d’experiència i ofici, just el que no ha tingut la jove Linda Fruhvirtova, de només 16 anys, ha tirat endavant un partit que se li hauria pogut complicar. I molt.

«Ja quan m’he llevat he notat que no em trobava gaire bé. Però he pogut acabar tot el partit. Vull ser una lluitadora en qualsevol situació i és això el que he fet: lluitar. Realment, no sé com he guanyat», declarava després de batre Fruhvirtova per 6-2 i 6-3. La txeca no era una rival qualsevol: venia d’eliminar Victoria Azarenka, tenista que ha encapçalat la classificació mundial. Ara, Badosa disputarà els quarts de final i ho farà contra la nord-americana Jessica Pegula, la número 22 del món i contra qui mai s’hi ha enfrontat. En cas de victòria, a part d’avançar ronda també s’enfilarà al número 2 del rànquing WTA aquest proper dilluns, pel que el premi és doble.