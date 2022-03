«Ningú donava un duro per nosaltres. Deien que érem un club petit, que baixaríem. Doncs no. Hem fet un bon bloc i podem dir que som un club ben gran». Són les paraules de Joan Mangas a peu de pista poc després que l’Hoquei Olot guanyés el Vilanova amb prop d’un miler d’espectadors a les graderies del Josep Jou. Una victòria, el 5-0 de l’últim cap de setmana, que certificava la permanència matemàtica a l’OK Lliga Plata de l’entitat en la seva primera experiència a la categoria. Les declaracions, recollides per Ràdio Olot, les continuava el seu entrenador, Jordi Garcia: «Ens ho mereixem. Ens faltava experiència, però l’hem anat agafant. Si m’ho arriben a dir a principi de curs, no m’ho hauria cregut». A tots els discursos positius s’hi suma, pocs dies després, el del president. Un Jordi Pagès que respira més tranquil. Els nervis, al calaix, perquè el més difícil ja està fet. Ara toca gaudir del present i somiar amb el futur immediat. Aquell que hauria de dur, segons els seus desitjos, la consolidació de l’equip a la segona divisió estatal. El penúltim esglaó cap a l’elit.

«No m’esperava que la permanència arribés tan aviat. Sempre hem confiat en aquesta plantilla i en l’entrenador. Crèiem que els resultats arribarien. Però ens va costar adaptar-nos», relata Pagès. El més previsible, tenint en compte que l’Olot, amb gairebé 40 anys d’existència, mai havia tastat l’OK Lliga Plata. Allà hi ha debutat amb els mateixos jugadors de l’últim curs. Els de l’ascens. Joves i no tan joves amb poca o cap experiència a la categoria. I cap d’ells cobra un sou. A tot això se li sumaven les tres derrotes en les tres primeres jornades. Un inici carregat de dubtes, d’incertesa. «Hem anat de menys a més. Estàvem a la part baixa només començar. No pas cuers, però gairebé. Sabíem que necessitàvem un període d’adaptació, un marge de temps». Mantenir la calma ha sigut clau. La confiança arribava al vestidor i mica en mica, els resultats positius s’han anat acumulant. L’últim, el que infla el comptador de punts fins a 20. Suficient per lligar la salvació, quan encara hi ha quatre partits per jugar-se.

El secret? Ben fàcil. «El compromís dels jugadors i de l’entrenador és enorme. Tots s’ho prenen molt seriosament. Aquesta categoria es pot dir que és semiprofessional. No es viu d’això. No hi ha sou, però sí el material de franc i també cau algun sopar. Però res més. Entrenen tres dies a la setmana a part del partit i sempre ho donen tot». S’hi afegeix el sentiment de pertinença. Vuit jugadors són d’Olot i rodalies; els dos restants, de Roda de Ter i Vic. I l’entrenador és de Navàs. Ho completa l’afició. Un capítol a part. L’últim dia, més de 900 persones omplien el pavelló. Difícil de veure en cap altre escenari de la categoria. Fins i tot en partits de l’OK Lliga. «De mica en mica ha anat venint més gent. L’hoquei està arrelant a la ciutat i a la comarca. Treballem precisament per això. A Nacional Catalana, els dies més bons havíem arribat a posar entre 400 i 500 persones, que ja està molt bé. Però això d’ara, ho supera tot. Mimem la nostra gent, la volem conservar i mirem que se senti identificada».

El futur a curt i mig termini

La salvació és un fet. Ara toca pensar en el que ve. «No ens hipotecarem, ni estirarem més el braç que la màniga. Són força despeses, però amb els diners que ens entra, ara per ara compensa», diu Pagès. Així doncs, l’objectiu és consolidar l’OK Lliga Plata. Sense passar-se, any a any. «Mantindrem la nostra filosofia, mimant la gent de casa i si cal buscar algú a fora, que siguin jugadors que puguin sumar, que ens ajudin i millorin el que hi ha». Potser hi haurà alguna baixa, però el pla inicial és anunciar la continuïtat de l’entrenador i aguantar el mateix bloc. Això, sempre amb la base ben present, perquè pugen alguns noms propis i ho fan amb molta força. I mirar més amunt? Això, tocarà més endavant. «De moment estem molt bé aquí. Però si algun dia se’ns obre la porta de l’OK Lliga, ho intentarem. Fa uns anys competíem amb Girona i Palafrugell, i ara estan a dalt de tot. Hi ha ciutats com Olot o fins i tot pobles més petits que hi han pujat. Potser algun dia hi arribem, però no ens hi volem capficar».