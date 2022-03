L’impacte de la Copa Amèrica de vela a Barcelona a finals de l’estiu de 2024 (setembre/octubre) també arribarà a Girona. Segurament no tindrà afectació esportiva, directament, en els clubs nàutics de la Costa Brava, però si que aquests en podran treure rendiment per la difusió i el ressò que tindrà aquest esport durant, abans i després de la competició, rèdit turístic a banda. «És la bomba, i òbviament que ens en beneficiarem», assegurava ahir Carles Palomares, director tècnic del CN Costa Brava-Vela Palamós.

Barcelona acollirà d’aquí dos anys l’edició 37 de la Copa Amèrica de vela, segons es va confirmar dimecres, superant en la pugna Màlaga, Cork (Irlanda) i Jeddah (Aràbia Saudita). L’Emirates Team New Zealand, equip defensor del títol, i el Royal New Zealand Yacht Squadron, club que representa, han triat la capital catalana com a seu de la competició més important de vela a nivell mundial. Un esdeveniment esportiu, el tercer més vist després d’un mundial de futbol o uns Jocs Olímpics, que segons el govern català tindrà un impacte de 1.000 milions d’euros al país.

L’Escala, Cadaqués, les Medes i la Catedral apareixen en un vídeo promocional a xarxes de l’esdeveniment

Palomares considera que esportivament la competició pot afavorir clubs nàutics més pròxims a Barcelona com els de Badalona o Mataró, però que difícilment al litoral gironí hi haurà una afectació directa a nivell esportiu. «Turísticament és innegable que ens beneficiarà, perquè ens situarà al mapa. És una cosa molt grossa. D’entrada segur que vendrem molts més cursos de vela, hi haurà més interés per aquest esport gràcies a la difusió que se’n farà, i ens ajudarà a dinamitzar la vela a tot Catalunya», afegeix Palomares. Els equips participants poden arribar a mobilitzar 200 persones, solen arribar al lloc on es disputa un any abans, i solen iniciar els entrenaments amb sis mesos d’antelació a la prova. De moment un vídeo promocional de la Copa Amèrica ja ofereix imatges de diversos punts destacats de les comarques gironines, com la Catedral de Girona, Cadaqués, l’Escala o les illes Medes.

També ho veu com una oportunitat el gerent del CN l’Escala, Raimon Roca. «Segur que aquí també tindrà impacte», deia, convençut que la competició «donarà un impuls a la vela i a l’activitat esportiva al mar». Roca considera que «la Copa Amèrica pot tenir un efecte de taca d’oli, una injecció de motivació», a banda de l’interès que pugui tenir entre el públic. «A Girona hi ha molts clubs nàutics i les escoles de vela són predominants, la competició impulsarà aquesta activitat a tot el país i a la Costa Brava», va dir.