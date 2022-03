Barça i Reial Madrid s’enfrontaran aquesta tarda (18.45 h) a la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina en un Camp Nou amb les entrades esgotades, la qual cosa fa presagiar que serà una jornada històrica perquè es podria batre el rècord de públic en un partit de futbol femení, que ara té la final del Mundial 1999 entre Estats Units i Xina, amb 90.195 espectadors. La capacitat del Camp Nou és de 99.354 espectadors. Així que, si la major part del públic que ha comprat les entrades va a l’estadi, el rècord serà una realitat. El club blaugrana ha convocat a l’afició per a les 17.00 hores a l’accés 7 del Camp Nou per rebre l’autocar del Barça amb les jugadores. A més, s’ha preparat un mosaic amb el lema More than empowerment (Més que apoderament).

El Barça, actual campió de la competició, arriba com a gran favorit per aconseguir el bitllet per a les semifinals de la competició europea. En l’anada, malgrat avançar-se el Reial Madrid amb un gol d’Olga Carmona, l’equip de Jonatan Giráldez va aconseguir emportar-se un 1-3 gràcies a dos gols d’Alexia Putellas, un d’ells de penal, i un altre de Claudia Pina. «Les nenes somiaran amb ser el dia de demà futbolistes i es veuran inspirades en el que fem les jugadores. Serà un punt de partida, l’inici d’alguna cosa molt bonica», va comentar ahir Alexia Putellas, vigent Pilota d’Or, sobre el clàssic al Camp Nou. «No ho imaginava perquè només hi veia homes. Sabia que podia jugar a futbol però no ho veia com una cosa accessible arribar a aquestes dimensions. Per això crec que pot marcar un abans i un després en el futbol femení perquè el Barça és el club més gran i té aquest altaveu», va afegir.